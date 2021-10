Instagram, Facebook e Whatsapp down, Neymar scherza: “Solo io e Zuckerberg…”

L'attaccante su Twitter ha ironizzato sul crash delle piattaforme social

Sono state ore davvero bizzarre quelle vissute nella giornata di ieri. Dal pomeriggio fino a tarda sera Instagram, Facebook e Whatsapp sono rimaste down a causa di alcune problematiche. Moltissimi gli utenti che pur di restare "social" hanno optato per trasferirsi ance solo momentaneamente su Twitter, unica piattaforma rimasta online. Tra questi anche Neymar che ha voluto chiamare in causa il proprietario dei vari social network Mark Zuckerberg .

WEEKEND STORTO - L'asso del Paris Saint-Germain ha colto l'occasione del crash dei social del potente imprenditore per paragonare la situazione al suo weekend negativo con la squadra parigina, sconfitta dal Rennes in campionato. Su O'Ney e il resto della squadra tante critiche, esattamente come quelle che stavano piovendo sui media di Zuckerberg. "Solo io e Zuckerberg abbiamo avuto un weekend storto o c'è anche qualche altra persona?", ha scritto con ironia e tante emoticon Neymar. Inutile dire che, vista la grande affluenza su Twitter, le parole del brasiliano hanno subito ricevuto tantissimi like e nuove condivisioni. Un modo divertente per superare un momento no...