Insulta Greta Thunberg su Facebook: il Grosseto licenzia allenatore delle giovanili

Costa caro un insulto sessista a Greta Thunberg, la giovane attivista che sta portando avanti una campagna per l’ambiente sul pianeta Terra, all’allenatore dei Giovanissimi A del Grosseto Tommaso Casalini. La società ha, infatti, deciso di licenziarlo.

Un commento apparso sulla propria pagina Facebook decisamente esagerato e offensivo che non ha avuto altra soluzione se non quella di vedere l’uomo sollevato dal proprio incarico. Il Grosseto ha risposto con decisione a quanto accaduto. Dopo diverse segnalazioni del commento contro la 16enne che diceva “Questa tr…! 16 anni può andare a battere, l’età l’ha”, ecco che la società che milita in Serie D ha preso provvedimenti nei confronti del proprio tesserato: “In seguito a quanto apparso sui social, l’Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei Giovanissimi A, Tommaso Casalini, per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici”.

SCUSE – In seguito all’episodio sono anche arrivate le scuse di Casalini ma a fatto, ormai compiuto, non si può tornare indietro: “Desidero chiedere pubblicamente scusa a tutti, a cominciare da Greta Thunberg, per il post che ho scritto su Facebook la scorsa settimana, contenente la frase: Un’esternazione scritta in un mio momento di rabbia contro la giovane attivista svedese con un linguaggio assolutamente sbagliato e con un contenuto del quale mi pento. Non ho mai pensato né potrei pensare davvero certe cose, a maggior ragione di una minorenne. Tuttavia, quando uno sbaglia è giusto che si assuma la responsabilità dei propri errori, pertanto accetto di buon grado la decisione dell’Us Grosseto di sollevarmi dal mio ruolo di vice-allenatore dei Giovanissimi A e mi scuso col sodalizio biancorosso per l’evidente imbarazzo provocato col mio gesto”.