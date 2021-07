Insulti razzisti a calciatori Inghilterra: sotto indagine giocatori U18 del Portsmouth

Il club ha avviato controlli e indagine per capire cosa sia successo

Nelle scorse ore sono circolate via social diverse immagini di una presunta c hat di gruppo tra i giocatori della formazione U18 del Portsmouth nella quale erano presenti espressioni razziste verso appunto i tre rigoristi della Nazionale.

A confermare il tutto è stata la stessa società che con un comunicato ha reso noto di aver avviato un'indagine interna per capire cosa sia successo e se i fatti siano accaduti realmente: "Il Portsmouth Football Club è a conoscenza delle immagini che circolano sui social media che presumibilmente provengono da una chat di gruppo dell'accademia u18 e che sono di natura discriminatoria. Il club ha avviato un'indagine immediata e fornirà un aggiornamento una volta completato. Il Portsmouth Football Club condanna fermamente il razzismo ed è totalmente impegnato nell'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Non c'è posto per questo nel nostro gioco o nella società nel suo insieme", le parole nella npta del club.