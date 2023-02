Insulti razzisti all’arbitro: sospesa partita

A poche ore della presentazione del report dell’AIC ‘Calciatori sotto tiro’ c’è stato un nuovo episodio di insulti di matrice razzista durante una partita di calcio. È accaduto nel campionato di Seconda categoria veneta, nell’incontro tra Bessica e Fossalunga, con l’arbitro Mamady Cissé – originario della Guinea – costretto a interrompere il match dopo un insulto di discriminazione razziale rivoltogli dalle tribune. “Bisogna dire basta alle aggressioni agli arbitri, soprattutto giovani – ha commentato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine della presentazione del report -. Per un rigore concesso non si può interrompere la partita per cori razzisti. Io oggi sono Cissé, tutto il calcio è Cissé e deve combattere questa forma di cultura becera che deve essere espulsa dal nostro sistema”.