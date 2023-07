Inter-Al Nassr, orario e dove vederla in tv

Test amichevole tra le due formazioni. Scendono in campo alle 12:15 italiane Inter e Al Nassr.

Inter-Al Nassr in campo oggi, giovedì 27 luglio 2023 alle ore 12:15 italiane per la prima sfida amichevole dei nerazzurri della tournée in Giappone. Sarà, curiosamente, anche la prima volta che le due squadre si affrontano dopo il trasferimento di Brozovic proprio dalla squadra milanese a quella araba.