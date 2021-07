Inter, arriva la nuova maglia home per stagione 2021-22: “Nuova pelle”

Presentata la nuova divisa casalingha dei campioni d'Italia incarica

Una nuova pelle per l'Inter. Il club nerazzurro campione d'Italia ha presentato ufficialmente la maglia home per la stagione 2021-22, con diverse novità: torna lo stemma Tricolore per lo scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte ma soprattutto Lenovo come sponsor rappresentato sul retro della maglia. Al momento, manca il main sponsor frontale. La maglia presenta una trama a pelle di serpente che richiama il noto Biscione, simbolo dell'Inter e della città di Milano. Da sottolineare come il kit della maglia casalinga dei nerazzurri sia stato realizzato per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate.