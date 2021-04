Inter, arriva Zhang con sguardo al futuro: novità su Bastoni

La società nerazzurra si muove per continuare il suo rapporto col difensore

L’Inter sta entrando nella fase caldissima di questa stagione. Mancano, infatti, i punti decisivi per il raggiungimento dello scudetto. I prossimi match saranno quindi essenziali per delineare scenari da sogno per la compagine nerazzurra. Allo stesso tempo, la società è concentrata sul calciomercato nell’ottica della pianificazione di scenari e strategie per il prossimo futuro.