Inter, Ausilio annuncia: “Tre o quattro acquisti. Conte? Mi chiama dieci volte al giorno…”

Piero Ausilio fa il punto sul calciomercato dell’Inter, dando importanti indicazioni. Il direttore sportivo nerazzurro ha delineato la linea che la società milanese seguirà per tornare ai vertici del campionato e dell’Europa.

Il dirigente ha annunciato alcuni colpi di mercato, ma allo stesso tempo ha affermato che il nuovo allenatore, Antonio Conte, ha già apprezzato la rosa a disposizione: “Prenderemo 3 o 4 giocatori privilegiando la qualità piuttosto che la quantità ma nomi è inutile farne, in questa fase ha poco senso. Stiamo lavorando”. “Conte? Mi chiama dieci volte al giorno per aggiornamenti ma il mister già apprezza la rosa”. E sulla sua presenza sugli spalti per Inghilterra-Francia Under21, Ausilio ha aggiunto: “Ne ho approfittato per dare un’occhiata ad elementi di prospettiva tenuto conto anche dell’invito ricevuto dall’organizzazione per l’evento. Detto ciò, inseguiamo tanti profili”. Lo riporta Sportmediaset.