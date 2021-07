Inter, Ausilio fa il punto: “Calhanoglu opportunità. Raspadori piace a tutta Italia”

Parla il DS nerazzurro sul mercato in entrata e in uscita

LE MOSSE - "Fatta per Hakimi al Psg? I tempi nostri non sono mai quelli di chi fa mercato. Da voi sono molto rapidi, bruciate praticamente tutto, noi dobbiamo rispettare i tempi. Stiamo parlando col Psg, è un’opportunità, siamo ancora distanti dal parlare di chiusura. Prendiamoci il nostro tempo per quando saremo tutti pronti, quando sarà qualcosa di definitivo. Ultima cessione? Assolutamente, ribadisco che l’idea è di sacrificare solo un giocatore del genere. Dobbiamo fare altre cose, più piccole, per centrare quello che ha chiesto la proprietà", ha detto Ausilio. "Bellerin, Lazzari e Onana? Ad oggi Hakimi è ancora un nostro calciatore quindi di sostituti al momento non ne parlo. Anche il reparto portieri ad oggi è completo, ci sono anche Stankovic e Brazao. Poi di nomi ne leggo ogni giorno ma finora non c’è stato nulla di concreto".