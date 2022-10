Inter-Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 al terza gara del girone di Champions League dei nerazzurri.

Redazione ITASportPress

Inter-Barcellona si gioca questa sera, martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21 per la terza partita del girone di Champions League. Una vittoria per parte e sfida che si annuncia come uno scontro diretto per il secondo posto nel raggruppamento alle spalle del Bayern Monaco.

Inter-Barcellona, le ultime

Qualche dubbio e problema di formazione sia per l'Inter che per il Barcellona. I padroni di casa di Inzaghi dovrebbero puntare su Onana in porta e De Vrij di nuovo al centro della difesa al posto di Acerbi. In avanti dubbio Lautaro Martinez che dovrebbe farcela. Con lui Correa più di Dzeko. Negli ospiti di Xavi, difesa da inventare ma suoer attacco con Raphina, Dembelé e Lewandowski.

Probabili formazioni e dove vederla

La gara tra Inter e Barcellona si giocherà come detto oggi, martedì 4 ottobre 2022, alle ore 21. Il match di Champions League è previsto al Meazza di Milano. Per vedere live la gara in tv e streaming ci saranno diverse modalità.

Per chi desiderasse guardare il match in televisione potrà farlo in diretta in chiaro su Canale 5. La partita sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

In streaming, la sfida di San Siro di Champions League si potrà vedere in modo gratuito grazie a Sportmediaset e Mediaset Infinity. L'alternativa è quella per i clienti Sky che possono utilizzare il servizio Sky Go. C'è poi l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi