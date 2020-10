Inter, Barella carico: “Champions il massimo in Europa ma che peccato l’anno scorso…”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato al sito della Uefa a poche ore dal match contro il Borussia Monchengladbach che sarà la gara d’esordio in Champions per la stagione 2020/21 dei nerazzurri.

Barella: Champions, squadra e rimpianto

La Champions League evoca ricordi agrodolci al centrocampista sardo che nella passata edizione aveva trovato il suo primo gol nel torneo contro lo Slavia Praga: “Il gol con lo Slavia l’anno scorso? Ammetto che è stato molto emozionante perché ero in panchina e non mi aspettavo nemmeno di entrare. Credo che il mio urlo di gioia sia stato strozzato solo perché quello era il gol del pari, non quello della vittoria”. E ancora: “L’anno scorso era il nostro primo anno insieme, un anno di crescita e siamo anche arrivati a risultati importanti anche se forse è mancato l’ultimo passo. La Champions League rappresenta il massimo livello in Europa, qualcosa che si capisce subito sin dal calcio d’inizio. Un rimpianto? Credo che sia quello di essere tornati quest’anno a casa senza il trofeo dell’Europa League, ma spero che arriverà anche il momento di sollevare un trofeo prima o poi”.

E sulle vicende di squadra: “Conte? Mi ha aiutato molto da quando sono arrivato Sono diventato un giocatore più completo. Credo di essere migliorato nel gestire le partite e sono migliorato nel tempismo nello scegliere le giocate”. “Il gruppo è davvero unito, un buon gruppo dove siamo sempre disponibili per aiutarci l’un l’altro per il bene della squadra”.