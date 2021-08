Inter, Bastoni non dimentica lo scudetto: “Contro Juventus capito nostra forza”

Il difensore carico in vista della nuova stagione

Alessandro Bastoni è stato il protagonista del Matchday Programme di casa Inter in vista della gara odierna contro il Genoa valida per la prima giornata di Serie A 2021-22 (DOVE VEDERE IL DEBUTTO DEI NERAZZURRI). Il difensore, pronto per la nuova annata, ha ripercorso alcune tappe della scorsa stagione coronata con la vittoria del Tricolore: "Inter-Juventus ci fece capire che eravamo forti. Una partita così ci ha dato molta carica e l’ho coronata con quel lancio meraviglioso per Barella".