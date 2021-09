Inter, Brozovic MVP contro Real: “Non mi interessa. Potevamo essere 3-0 all’intervallo”

Il centrocampista ha commentato la sconfitta contro il Real Madrid

Grande prestazione di Marcelo Brozovic in Inter-Real Madrid nonostante la sconfitta dei nerazzurri. Il centrocampista croato è stato premiato come MVP della sfida. Un premio che, però, non fa passare l'amarezza per il risultato negativo dei suoi. Come riportato dal sito ufficiale del club milanese, il giocatore ha commentato sia il riconoscimento ricevuto che il match: "Dei premi individuali mi interessa poco, mi dispiace che non abbiamo trovato il gol", ha commentato Brozovic. "Perdere una partita così fa male. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo nel quale si poteva andare all'intervallo avanti 3-0, per poi prendere un gol da non concedere nel finale".