Inter, buone notizie: De Vrij guarito dal Covid

Buone notizie in casa Inter per quanto riguarda la situazione Covid. Dopo Handanovic e Vecino, anche De Vrij è guarito e potrà tornare a disposizione della squadra di mister Conte per il prossimo impegno di campionato. Al momento, l’unico indisponibile a causa del coronavirus è Danilo D’Ambrosio.

Inter, De Vrij guarito

Colonna portante della difesa di Conte, colpita sin qui solo 26 volte in campionato, il centrale olandese De Vrij ha messo sin qui insieme 35 presenze in stagione con la maglia dell’Inter e la numero 36 potrebbe arrivare già nel weekend contro il Bologna. L’Inter, infatti, recupera il difensore dopo la positività al Covid delle scorse settimane.

Il classe 1992, che vanta ben 2971 minuti in campo, è il terzo giocatore della rosa nerazzurra per impiego e tornerà a disposizione di Conte per il finale di stagione.

Per un giocatore che torna, ce ne è un altro che potrebbe preoccupare. Sempre in difesa, l’Inter deve valutare le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito dal campo ieri nel finale di Lituania-Italia dopo una piccola botta alla spalla.