Inter, buone notizie per Bastoni: secondo tampone negativo e torna in gruppo

Recupera qualche pezzo pregiato Antonio Conte per la sua Inter in vista dell’impegno in settimana in Champions League. Dopo aver disputato il derby contro il Milan in piena emergenza, i nerazzurri possono sorridere: Bastoni e Nainggolan sono recuperati.

Inter: Bastoni c’è

Attraverso una stories Instagram Bastoni ha annunciato di non essere più positivo al coronavirus. “Anche il secondo tampone è negativo. Ci siamo!”. Il classe 1999 ha così comunicato la buona notizia per sé e per tutto l’ambiente Inter. Il difensore tornerà dunque a disposizione di Antonio Conte probabilmente per la gara di Champions League contro il Borussia M’Gladbach.

Con lui anche Radja Nainggolan dovrebbe essere nuovamente a disposizione dopo l’isolamento causa Covid-19.