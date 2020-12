Inter, buone notizie per Kolarov: tampone negativo e torna a disposizione

Buone notizie per l’Inter di Antonio Conte: Aleksandar Kolarov è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Il difensore aveva contratto il virus pandemico lo scorso 17 novembre ed era stato costretto a stare fuori per diverse gare.

Adesso il difensore serbo potrà tornare a disposizione di Antonio Conte per le prossime sfide in programma. Difficilmente sarà in campo contro il Bologna, ma dalla decisiva di gara di Champions e il rush finale di questo 2020 sarà indubbiamente un’arma in più per i nerazzurri.