Inter-Cagliari non si vede ed è bufera social contro Dazn. Codacons chiede rimborsi

La domenica del calcio in Serie A comincia con le lamentele di molti utenti che stavano per seguire su Dazn Inter-Cagliari lunch-match delle 12.30 in onda sulla piattaforma streaming. Sui social si è scatenato un tam tam dopo che la partita non era visibile attraverso l’app mentre era tutto apposto sul canale 209 di Sky dove Dazn 1 funziona in maniera regolare.

UTENTI DELUSI – “Siamo spiacenti, si è verificato un problema con il video. Per maggiori informazioni, vai alla sezione Guida”: questo il messaggio che compare a tutti gli utenti che provano ad aprire la finestra di Dazn legata ad Inter. Immediata la bufera social contro la piattaforma, che proprio nelle scorse settimane si è aggiudicata tutte le 10 partite di ogni week-end di Serie A per il triennio 2021/2024.

CODACONS – Dopo i problemi riscontrati oggi in tutta Italia sulla piattaforma Dazn durante la trasmissione della partita Inter-Cagliari, il Codacons scende in campo per tutelare i diritti degli utenti e dei tifosi.

Chiediamo immediati rimborsi in favore di tutti gli abbonati per l’impossibilità di fruire del servizio acquistato – spiega il Codacons – Chi infatti è in possesso di pacchetti Dazn e non è riuscito ad assistere oggi in tv alla partita Inter-Cagliari, o ha subito continue interruzioni del segnale, ha diritto il base al codice civile ad ottenere il rimborso di quanto pagato, proporzionalmente al disagio subito.

Per tale motivo il Codacons chiede a Dazn di indennizzare tutti gli utenti coinvolti nel disservizio odierno, attraverso rimborsi automatici pari al costo della singola partita, pena inevitabili azioni risarcitorie a tutela dei consumatori e dei tifosi.

Intanto tutti gli utenti coinvolti nel disservizio possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it per aderire ad eventuali azioni legali in caso di mancato rimborso da parte di Dazn.