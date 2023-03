Inter, Calhanoglu si racconta: “Il gol che non dimenticherò è…”

GOL - "Ci sono diversi gol che per importanza o gesto tecnico sono diventati speciali per me, come quello contro il Barcellona di quest’anno. Una rete che non dimenticherò è anche quella che ho segnato nell’Amburgo contro il Borussia Dortmund. Ho provato a calciare da fuori e mi è uscito un gol bellissimo", ha detto Calhanoglu.