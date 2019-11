Inter, calvario Sensi: nuova ricaduta

Appena il tempo di vedere la reazione della società allo sfogo per l’esiguità della rosa ed ecco che Antonio Conte deve fare i conti con un altro infortunio.

Stefano Sensi è infatti rimasto vittima di una nuova ricaduta muscolare e sarà costretto a saltare la partita che l’Inter giocherà contro il Verona sabato 9 novembre alle 18.

L’ex centrocampista del Sassuolo, infortunatosi il 6 ottobre contro la Juventus, si era fatto di nuovo male quando tutto sembrava pronto per il rientro, dopo tre settimane, prima di rientrare per qualche minuto contro il Borussia Dortmund.

Niente convocazione in Nazionale, quindi, e per rivedere Sensi in campo se ne riparlerà dopo la sosta, quindi, ma intanto Conte deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo vista l’indisponibilità anche di Gagliardini.