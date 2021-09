Inter, carica Correa: “Qui un sogno. Voglio vincere tutto con questa maglia”

L'attaccante vuole essere protagonista in maglia nerazzurra

ESORDIO - Due gol al debutto per Correa che ha ricordato un altro esordio di "un certo" Recoba: "È stato bellissimo, perché è stata la mia prima partita: ci tenevo tanto a venire, è stato un giorno bellissimo. Poi mi hanno detto che questa cosa non succedeva da tempo, io ero felice per la vittoria". Vittoria, una parola che vuole diventare abitudine: "Voglio vincere qua. Arrivare all'Inter è stato un sogno, voglio vincere qui e con l'Argentina. Cerco di pensare agli obiettivi più vicini, per essere più concentrato".