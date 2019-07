Inter, clamoroso: niente Lukaku, un bomber torna in Italia

L’Inter vuole Lukaku, ma non a qualsiasi prezzo. Questa la decisione della società nerazzurra. Troppo alta la richiesta del Manchester United di 80 milioni di euro. Ecco perchè, secondo il Corriere dello Sport, Marotta starebbe pensando ad un altro bomber.

MATADOR – Si tratta di Edison Cavani, centravanti del Paris Saint-Germain, ed ex Napoli. Il contratto del Matador, 32 anni già compiuti, scadrà tra un anno e Marotta spera quindi di poterlo acquistare a prezzo di saldo. Il nodo in questo caso sarebbe rappresentato dall’ingaggio dell’uruguaiano. A Parigi, Cavani guadagna 12 milioni di euro mentre l’Inter non potrebbe spingersi oltre i 9. Le trattative, però, potrebbero portare alla fumata bianca con il giocatore interessato ad un ritorno in Italia.