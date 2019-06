Inter, clamoroso scambio di mercato con il Barcellona

E’ un Inter scatenata sul mercato. I nerazzurri, spinti dal neo tecnico Antonio Conte, stanno cercando di rinforzare sensibilmente la propria rosa in vista della prossima stagione. Il club di Steven Zhang vuole infatti cercare quanto meno di ridurre il gap dalla Juventus e, per farlo, oltre all’idea Dani Alves, vorrebbe portare a Milano un altro ex giocatore della Juventus.

BARCELLONA – Secondo quanto raccolto da Il Corriere della Sera, i nerazzurri starebbero studiando uno scambio di prestiti con il Barcellona, con Radja Nainggolan che volerebbe in Spagna ed Arturo Vidal che farebbe invece il percorso inverso.