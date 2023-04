Inter, colpo di scena Skriniar: nuova operazione e futuro al Psg a rischio

Rebus futuro per Milan Skriniar. Dopo aver annunciato il mancato rinnovo con l'Inter e quello che sembrava essere il passaggio, scontato, al Psg, qualcosa è cambiato a causa delle condizioni fisiche del giocatore.

Nelle scorse ore i dubbi sul futuro di Milan Skriniar e sul suo effettivo passaggio al Psgdopo aver annunciato il mancato rinnovo con l'Internei mesi precedenti. Adesso, le cose sembrano poter cambiare. In Francia avevano annunciato il possibile "affare saltato" a causa delle condizioni fisice del centrale. Situazione che, in un certo senso, ha avuto delle conferme da un comunicato del club nerazzurro in mattinata.