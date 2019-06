Inter, contatto Wanda Nara-Conte per il futuro di Icardi: ecco cosa è stato deciso

Mauro Icardi sempre più distante dall’Inter. L’attaccante argentino, dopo aver terminato la scorsa stagione da separato in casa, è atteso da giorni di fuoco. L’arrivo di Antonio Conte pare aver messo la parola fine alla sua esperienza in nerazzurro.

Il numero 9 non rietra nei piani del nuovo mister che, al suo posto, vorrebbe Lukaku e Dzeko. Nelle scorse ore, però, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino, e proprio Antonio Conte, nella speranza di cambiare la posizione del mister.

DECISIONE – Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, la procuratrice di Icardi ha telefonato a Conte direttamente dal Giappone – dove i sue sono attualmente in vacanza – per avere una risposta definitiva sulle intenzioni che l’ex commissario tecnico dell’Italia, nonché ex allenatore del Chelsea, nei confronti del suo assistito. La risposta di Conte sarebbe stata assolutamente chiara: nel progetto tecnico dell’Inter di Conte non c’è spazio per Icardi. Le intenzioni del neo allenatore nerazzurro non cambierebbero neanche se, come probabile, la situazione della punta non si risolvesse prima del ritiro e il ragazzo si presentasse a Lugano. L’Inter non vuole assolutamente dare la possibilità all’entourage del centravanti di agire per vie legali e quindi non lo metterà fuori rosa né lo punirà in maniera formale. Icardi, però, sa bene che rimanendo in nerazzurro non avrà più spazio, quindi sta a lui e a Wanda trovare una nuova squadra.