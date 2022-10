Inter, contro il Barcellona ci sarà (almeno) una novità decisa da Inzaghi…

La sconfitta contro la Roma in campionato da dimenticare. La Champions League potrebbe essere l'occasione giusta anche se l'avversario, il Barcellona, non è certo il più morbido da affrontare per rialzarsi. Parliamo dell' Inter di Simone Inzaghi chiamata, martedì sera, a fare una bella prestazione e portare a casa punti nella terza gara del girone di Coppa.

In vista della gara, potrebbero esserci delle novità di formazione. Se Lukaku sembrava sul punto di rientrare, ora i tempi si sono nuovamente allungati. Il bomber potrebbe rientrare a vestire la maglia dell'Inter tra una decina di giorni e quindi per la sfida di ritorno contro il Barcellona in Champions League.

Una certezza, però, sembra già esserci per la squadra che sfiderà i blaugrana. Come scrive il Corriere dello Sport tutto porta alla conferma di André Onana come portiere di Coppa. Salvo sorprese, sarà l'ex Ajax a difendere i pali dei nerazzurri contro il Barcellona con Inzaghi che starebbe ragionando anche a lungo termine e starebbe valutando una scelta definitiva sul numero 1. Handanovic non ha convinto contro la Roma, motivo per cui non è da escludere che Onana possa diventare il titolare anche in campionato.