Inter, crollo in borsa di Suning e titolo sospeso

Grande attenzione per quello che riguarda il titolo Suning

Il titolo di Suning.com, infatti, è stato fermato alla Borsa di Shenzen. La notizia è riportata da Titan Sports Plus, organo d'informazione asiatico, che riferisce come le negoziazioni riguardanti l'azienda del Gruppo Suning sono bloccate in virtù di un crollo avvenuto nella giornata di martedì dopo il congelamento del 5,8% del capitale in mano a Zhang Jindong.