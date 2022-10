Inter, D’Ambrosio infortunato: le condizioni

Il difensore non si è allenato e verrà valutato nei prossimi giorni.

Piccolo problema in casa Inter. Danilo D’Ambrosio non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Sui canali social ufficiali e, ovviamente, anche sul sito nerazzurro, il club ha reso note le condizioni del giocatore anche in vista dei prossimi match tra Champions League, dove ci sarà il Bayern Monaco, e campionato, dove nel prossimo weekend ci sarà la Juventus.