Inter, Darmian ci crede: “Champions? Giocando così supereremo il girone”

Il difensore ottimista nonostante la sconfitta contro il Real Madrid

Nonostante il risultato veda l'Inter uscire da San Siro con zero punti, Matteo Darmian, difensore nerazzurro, non perde la grinta e la fiducia nei mezzi della squadra e dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League si dice ottimista per il cammino in Coppa nel girone. Parlando a Inter Tv, l'esterno ha commentato: "Una sconfitta immeritata per quanto dimostrato. Parliamo di una sconfitta al 90' dopo una grandissima prestazione da parte di tutti. Fin dal primo minuto abbiamo dimostrato quello che volevamo, ovvero vincere questa partita".