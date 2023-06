Inter, Darmian: “Fa dannatamente male. Meritavamo questo sogno”

Fa ancora male anzi, "dannatamente male" all'Inter e a Matteo Darmian la delusione dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City arrivata sabato sera. L'esterno e centrale difensivo nerazzurro, sicuramente tra i più positivi dell'annata interista, ha deciso di uscire allo scoperto solo in questi minuti dando un commento su quanto vissuto in stagione ed in particolare, appunto, l'ultima sfida giocata a Istanbul contro i Citizens.