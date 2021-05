Inter, De Vrij ammette: “Vincere lo scudetto una liberazione”

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai taccuini di nu.nl della conquista dello scudetto con la maglia nerazzurra. Un trionfo arrivato dopo tanta attesa da parte del centrale della Nazionale che non ha nascosto la gioia per...

Il difensore dell'InterStefan De Vrij ha parlato ai taccuini di nu.nl della conquista dello scudetto con la maglia nerazzurra. Un trionfo arrivato dopo tanta attesa da parte del centrale della Nazionale che non ha nascosto la gioia per quello che è a tutti gli effetti il suo primo Tricolore: "Finalmente ho vinto un titolo. Non è stato un sollievo, ma una liberazione", ha spiegato il classe 1992. "Mi ha fatto bene, anche se non mi sento molto diverso ora con un campionato vinto in tasca".