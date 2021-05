Inter, De Vrij: “Champions grande delusione. Conte? Ora capisco perché vince”

Parla il difensore olandese

"Tutta quella gente in piazza Duomo a Milano, tutti sono così felici. Se questo è solo un punto di partenza? Mettiamola così: il club ha certamente ambizioni. Ma prima godiamoci questo traguardo", ha detto de Vrij annunciando grande voglia di continuare a fare bene. Una stagione, quella nerazzurra non sempre positiva con l'eliminazione dalla Champions che ancora pesa: "Se è stato un vantaggio per lo scudetto? Non lo sentirete mai dire dalla mia bocca. E' stata una delusione essere stati eliminati. E anche adesso mi sento ancora fresco e in forma. Mancano ancora quattro partite di campionato e poi la preparazione per gli Europei. Con le partite del nostro girone in casa".

In generale sulla stagione e su Conte: "Se lavori con questo allenatore, capisci perché ha così tanto successo. È così appassionato, così esigente. E tatticamente molto forte. Siamo preparati per ogni partita nei minimi dettagli. Sappiamo tutto dell'avversario, del suo modo di attaccare e difendere. Conte ha portato con sé un'intera squadra quando è entrato all'Inter. Con Oriali come assistente. A volte mi racconta che ha giocato contro Cruyff negli anni '70: 'Non si poteva difendere contro di lui' mi dice". E ancora: "Ho giocato più di sessanta partite da giugno, ma non sono ancora stanco. Ho avuto il coronavirus, ho perso delle partite per questo, avendo influenza per due giorni e perdendo gusto e olfatto. Per fortuna, però, mi sono ripreso".