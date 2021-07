Inter, de Vrij: “Dispiaciuto per addio Conte ma con Inzaghi grande feeling”

Il difensore nerazzurro carico in vista della prossima stagione

Tornato dalle fatiche dell'Europeo con l'Olanda, Stefan de Vrij è pronto a ricominciare in maglia Inter la nuova stagione. Intervistato da DAZN, il difensore ha parlato di cosa si aspetta dall'annata sotto la guida di Simone Inzaghi, tecnico già avuto ai tempi della Lazio.

ANNATA - "Sicuramente vogliamo confermarci e continuare a crescere e migliorare. C'è tanto da fare per arrivare nel migliore dei modi alla prima partita. Credo che ci siano ancora tanti margini di crescita, e che si può migliorare tanto. Sono molto fiducioso", ha detto de Vrij .

ALLENATORI - "L'addio di Conte mi è dispiaciuto perché mi sono trovato molto bene in questi due anni. L'ho ringraziato perché mi ha aiutato a crescere, però sono anche contento dell'arrivo di Inzaghi con cui ho lavorato benissimo alla Lazio. Crea un'atmosfera molto bella in gruppo".

COMPAGNI E MAGLIA - Importante in questa fase anche la finestra di calciomercato con partenze ma anche arrivi: "Calhanoğlu è un giocatore fortissimo, crea tantissime occasioni per gli attaccanti, ha un piede importante, un bel tiro". Un pensiero poi sulla nuova divisa: "Mi piace tanto la nuova maglia, poi con questa nuova partnership entriamo in una nuova era: c'è la possibilità di interagire con i tifosi che saranno più vicini e saranno ancora di più il nostro dodicesimo uomo".