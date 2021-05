Inter, diktat Marotta: “Ridurre i costi. Champions? Gap evidente…”

Parla l'amministratore delegato nerazzurro

Redazione ITASportPress

Intervista di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, rilasciata al settimanale della Tgr in onda oggi su Rai3: "La Champions? Io credo che il gap per quanto riguarda non solo l’Inter, ma tutte le squadre italiane, sia ancora abbastanza evidente. Siamo ancora lontani dalle prestazioni dei primi anni 2000, c'è bisogno di lavorare ma anche di un modello che va rivisto", ha spiegato il dirigente nerazzurro fresco di Tricolore.

Sulla situazione economica del suo club ma anche di tutti gli altri a seguito della crisi per la pandemia di Covid: "Credo che il primo obiettivo sia ridurre i costi, come il costo del lavoro, quindi gli stipendi dei giocatori che incidono in modo forte e poi, in subordine, valorizzare al massimo le risorse".

Poi un messaggio all'Inter e ai suoi tifosi: "Il grande protagonista di questa vittoria dello scudetto è stato Antonio Conte; un ruolo importante però ce l'hanno avuto anche i giocatori che l'hanno seguito e la società che l'ha sostenuto in tutto. Approfitto per ringraziare tutte quelle persone che lavorano nell'Inter ma non sono sotto i riflettori, da parte mia e del club ci sarà il massimo impegno nel raggiungere nuovi obiettivi. Chi più spende più vince? No, non funziona sempre così".

Ricordiamo che questa sera, alle 18.00, l'Inter sarà impegnata all'Allianz Stadium contro la Juventus nel Derby d'Italia. Una sfida molto sentita tra le due squadre e, in modo particolare, anche dallo stesso Marotta e dal tecnico nerazzurro Conte, entrambi grandi ex bianconeri.