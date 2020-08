Inter, dramma per il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti: incidente in bici e condizioni gravi

Brutte notizie per l’Inter e per Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri. L’uomo ha avuto un incidente mentre era in bici scontrandosi con un suv. Le sue condizioni sono gravi. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso della mattinata di ieri ma la notizia è diventata di dominio pubblico solo in queste ore.

Inter: incidente per Adriano Bonaiuti

La dinamica sembra non lasciare dubbi sulla gravità dell’incidente. Bonaiuti si stava dirigendo verso la statale Adriatica per una seduta di allenamento, quando si è schiantato contro un suv che stava uscendo in retromarcia dal cancello di un’abitazione. Il medico che è intervenuto per i primi soccorsi, una volta arrivato sul posto e aver constatato le condizioni dell’uomo, ha chiesto immeditamente l’intervento della Eliambulanza. Talmente forte è stato l’impatto, che Bonaiuti ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto.

L’Inter resta col fiato sospeso per le condizioni del suo preparatore dei portieri.