Inter, Dumfries: “Non abbiamo avuto continuità. Mondiale? Non vedo l’ora”

Denzel Dumfries , esterno dell' Inter , sarà impegnato nel Mondiale in Qatar con l' Olanda . Prima di partire per il ritiro, il giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di NOS, esprimendo le sue sensazioni in vista della competizione. Queste le sue parole:

"Non vedo l'ora. La Coppa del Mondo è la cosa più importante, è fantastico poterci andare, un onore. Van Gaal è stato molto chiaro sul fatto di puntare a vincere la Coppa, ci stiamo impegnando e siamo molto fiduciosi. L'Italia? È strano che non ci sia, sì, ma ci saranno sette giocatori dell'Inter. Sfidare Lautaro Martinez e Correa? Ne abbiamo già discusso, sarebbe bello. Anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che gli Orange hanno fatto bene in una fase finale, tutti ci conoscono come un Paese con buoni giocatori. L'Inter? Sono consapevole che in questa prima parte di stagione non abbiamo avuto continuità".