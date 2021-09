Inter, Dzeko si racconta: “Mi hanno voluto tanto. Qui posso vincere”

Il centravanti bosniaco sull'esperienza in nerazzurro

In vista della sfida di questa sera fra Inter e Real Madrid, Amazon Prime Video ha intervistato in esclusiva Edin Dzeko . L'attaccante bosniaco si è soffermato su diversi temi della nuova avventura in nerazzurra dal suo arrivo fino agli obiettivi stagionali.

ALL'INTER - "Ho sfiorato l'Inter due o tre volte almeno nella mia carriera. Non mi aspettavo di arrivare perché avevo un altro anno a Roma. Ho detto al mister Mourinho che avrei dato tutto per la Roma anche se non mi sono piaciute tante cose degli ultimi sei mesi. Però ho molto rispetto per lui e per la Roma che mi ha dato tanto e a cui posso dire solo grazie. Ma ero in scadenza, l'Inter mi voleva tanto e la Roma mi ha detto che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ho visto nei nerazzurri molta fiducia in me, loro pensano che posso dare ancora tanto", ha detto Dzeko.