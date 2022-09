Inter e Milan abbandonano San Siro che diventerà…

Addio San Siro: Inter e Milan scelgono la Cattedrale nuova soluzione. «Ogni volta che sento dire “ristrutturiamo San Siro” penso che chi lo dice o non ci ha riflettuto fino in fondo o non vuole fare niente - spiega il presidente del Milan Paolo Scaroni –. Come potremmo usarlo negli anni durante i lavori? Le ristrutturazioni di tanti stadi nel mondo sono avvenute quando per periodi cruciali le squadre traslocavano. Per noi questa ipotesi è impossibile: o facciamo il nuovo stadio a San Siro o andiamo da un’altra parte. Non abbiamo piani B, abbiamo solo piani A e ne abbiamo tanti». Difficile, comunque, credere ancora all’ipotesi Sesto San Giovanni, più volte tirata in ballo (anche dai club) negli anni. Di sicuro adesso c’è che il Meazza sarà come previsto la sede della cerimonia d’apertura dell’Olimpiade invernale di Milano-Cortina -riporta la Gazzetta dello Sport -. Se il progetto di Inter e Milan andrà in porto, nel 2024 inizierà il cantiere dove oggi c’è il parcheggio e per tre anni i tifosi dovranno convivere con il doppio stadio. Dopo l’inaugurazione della Cattedrale si inizierà la demolizione, che costerà poco più di 50 milioni e aprirà la fase 2 del progetto, destinata a chiudersi nel 2030, dopo circa 1.000 giorni. Al posto del Meazza verrà costruito un edificio di tre piani che ospiterà il centro commerciale, una grande area verde e la cittadella dello sport.