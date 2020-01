Inter-Eriksen, la gioia di Laudrup: “Ottima notizia per la Danimarca”

L’Inter accoglie finalmente Christian Eriksen. Il centrocampista danese si trasferisce a Milano dopo tanti anni al Tottenham. L’operazione viene salutata positivamente anche da una leggenda del calcio danese: Michael Laudrup. L’ex Juventus e Barcellona ha commentato questo trasferimento con una certa soddisfazione, come riportato da bt.dk: “Abbiamo seguito con interesse la sua situazione. Non ha rinnovato e cambierà squadra, si presume che sarà titolare nell’Inter. Credo sia un’esperienza positiva per lui ed è un’ottima notizia per la nazionale danese, perché Eriksen andrà agli Europei in forma, e non dopo aver giocato solo la metà o un terzo delle partite”.