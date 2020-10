Inter, Eriksen non gioca e sbotta: “Chiedete a Conte. In futuro non escludo…”

In casa Inter c’è grande ansia per la situazione legata a Romelu Lukaku, infortunatosi e a rischio per le gare di Serie A contro il Parma e il match di Champions League contro il Real Madrid. Ma tra le fila nerazzurre potrebbe sorgere un altro problema: Christian Eriksen. Il calciatore sta trovando difficoltà ad imporsi nell’undici di Antonio Conte e anche nelle sue recenti dichiarazioni rilasciate nel corso di un Q&A organizzato dalla Federcalcio danese non si è lasciato sfuggire l’occasione di dirsi scontento.

Eriksen: “Non gioco? Chiedete a Conte il perché…”

Non ha fatto giri di parole Eriksen rispendendo al mittente la domanda: “Perché non gioco? Questa cosa andrebbe chiesta al tecnico Antonio Conte… Chiama l’allenatore e parla con lui, perché le decisioni sono le sue”, ha detto il danese che poi si è soffermato anche su altri aspetti, compreso il proprio futuro : “Nel calcio i periodi di alti e bassi ci stanno sempre, solo per pochi ci sono sempre alti. Come gestisco le critiche? Sono diventato più bravo a non pensarci, perché tutti hanno un’opinione. Occorre solo fidarti di chi ti sta vicino e non ascoltare il resto”.

Sul futuro, Eriksen ha poi aggiunto: “Non escludo un ritorno all’Odense, ora abbiamo anche comprato una casa là, quindi penso che la nostra base più avanti sarà proprio a Odense. Allora potrei anche finire lì se mi vogliono”.