Inter, Eriksen: “Sono stati giorni frenetici per il Covid. Ho parlato col ct e col mister ed è tutto ok”

Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della Danimarca della situazione Covid in casa nerazzurra e del conseguente isolamento che ha rischiato di impedirgli di rispondere alla chiamata del suo Paese in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar: “Sono stati giorni molto frenetici – le parole del giocatore riportate da bt.dk -. Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Solo lunedì è arrivato il via libera per partire ed io ero pronto. Ho parlato molto al telefono sia con il c.t. che con il club. Tutti sono a posto e stanno bene, ed è di questo l’importante alla fine. Sono incredibilmente felice di essere qui”.

La Danimarca di Eriksen se la vedrà nella prima gara di qualificazione contro Israele questa sera alle 18.00. Successivamente ci saranno le gare contro Moldavia e Austria.