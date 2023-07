Inter, Eto’o rischia il carcere: ecco cosa è successo

La 22enne Erika Do Rosario Nieves, che nel febbraio 2022 è stata giudizialmente riconosciuta come figlia dell'ex calciatore camerunese Samuel Eto'o, continua a reclamare in via giudiziaria il ritardato pagamento degli alimenti, fino a un totale di cinque anni. La vicenda sta diventando molto scottante e la figlia di Eto'o attraverso il suo avvocato, il sivigliano Fernando Osuna, ha chiesto un anno di carcere per l'ex dell'Inter spiegando che deve 90.000 euro. Oltre ad accusarlo di non aver pagato gli alimenti e di avere un mantenimento più congruo, i legali di Erika continuano a ribadire che che Eto'o ha già diversi precedenti penali e pertanto è recidivo.

In particolare, è stato condannato a un anno e dieci mesi di carcere con sospensione della pena da un tribunale spagnolo dopo aver ammesso una frode fiscale di 3,8 milioni di euro mentre giocava per il Barcellona e, come spiegano gli avvocati della figlia, per un'altra sanzione per mancato pagamento di alimenti ad un'altra figlia nata in Italia."Deve a sua figlia Erika più di cinque anni di alimenti e continua a sfidare la giustizia. L'economia di Erika è molto debole, mentre Eto'o vive nel lusso", si lamenta Osuna, che descrive come "anormale" la possibilità che il camerunese ottenga le cariche pubbliche a cui aspira nel suo paese, tenendo conto di tutto quello che succede intorno a lui.