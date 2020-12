Inter, Gagliardini: “Ho sempre sognato di fare il calciatore. Allenarsi con tanti campioni ti permette di affrontare ogni avversario”

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, è il protagonista del match programme odierno dei nerazzurri in vista della partita contro il Bologna. Il calciatore ha parlato della sua esperienza a Milano e anche della sua vita personale e della sua carriera.

Gagliardini: Inter e non solo

“Ci sono tanti campioni in squadra, sarebbe riduttivo dire qual è il compagno più tosto da affrontare in allenamento”, ha spiegato subito Gagliardini. “Allenarsi con loro di permette di essere pronto per affrontare qualsiasi avversario”. “Con chi vado più d’accordo? Sicuramente è Danilo D’Ambrosio. Andiamo d’accordo e trascorro con lui molto tempo fuori dal campo. Le nostre famiglie sono molto unite, siamo amici”.

“Se non avessi fatto il calciatore cosa avrei fatto? Non ho mai avuto un piano B: ho sempre sognato di fare il calciatore, ero convinto e volevo riuscirci. Se proprio mi fosse andata male? Forse avrei fatto l’insegnante di educazione fisica”. “Le mie passioni? Oltre al calcio seguo il basket, adoro l’NBA. Non ho un giocatore preferito, ma trovo gli incontri molto spettacolari ed emozionanti, mi appassionano”.