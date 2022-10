Inter, Gosens: “Gol al Barcellona emozione unica. Mi sarebbe piaciuto giocare con…”

Tornato al gol nel momento più complicato, Robin Gosens , esterno dell' Inter , ha parlato al Matchday Programme per la sfida contro la Salernitana. Il laterale tedesco si è soffermato sulla rete siglata al Barcellona in Champions League e su tanti altri argomenti.

Si parte subito dal gol ai blaugrana al Camp Nou: "Sono un uomo molto fortunato, entrare al Camp Nou e fare un gol importante per la squadra è un'emozione unica", ha detto Gosens. Sulle caratteristiche fondamentali per fare bene: "Sono mentalità e disciplina. Sono due caratteristiche essenziali per me, non sarei stato qui senza. Anche divertirmi sul campo da calcio è fondamentale, è una cosa che ha fatto la differenza, mi sono sempre divertito e questa cosa è rimasta. Anche se adesso c'è pressione mi sono sempre tenuto stretto l'amore per il calcio".