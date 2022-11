Inter, Gosens pronto per la Juventus: “Mai gara come le altre. Servirà…”

CHAMPIONS - Sulla gara contro il Bayern Monaco che, comunque, era ininfluente sul passaggio agli ottavi già ottenuto, Gosens ha detto: "Contro il Bayern non hai mille occasioni, quelle che hai le devi sfruttare. Abbiamo preso un gol su calcio d’angolo che ci può stare, poi abbiamo creato e abbiamo preso un eurogol contro un avversario molto forte. Abbiamo visto l'Inter in salute, che può fare bene con queste avversarie. Abbiamo lo spirito giusto, questa è la base per fare bene. Ora abbiamo tre sfide importanti in campionato prima della pausa Mondiale e ci serviranno 9 punti. Siamo pronti e l’abbiamo dimostrato".