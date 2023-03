Inter, grana Gosens: infortunio e niente Porto

Dopo la sconfitta contro lo Spezia in campionato, l' Inter è chiamata a rispondere con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Per l'occasione, mancherà Robin Gosens , alle prese con un guaio fisico.

In queste ore, infatti, la società nerazzurra ha reso note le condizioni dell'esterno tedesco che si è fermato per un problema al gemello mediale della gamba sinistra.

Il tedesco sarà fuori quindi per la gara contro il Porto in Champions League ma, molto probabilmente, salterà anche la sfida contro la Juventus, in programma domenica 19 marzo per il campionato di Serie A. A Inzaghi il compito di trovare una soluzione con Dimarco che, con ogni possibilità, sarà chiamato agli straordinari.