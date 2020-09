Inter, grave lutto per Candreva: morto il padre

Una triste notizie avvolge il mondo Inter ed in generale del calcio. In casa Antonio Candreva c’è stato un grave lutto. L’esterno nerazzurro ha annunciato la scomparsa di suo padre nelle scorse ore. Attraverso un post su Instagram, il calciatore ha dato la triste notizia.

Candreva in lutto: morto il padre

Una foto in bianco e nero con una frase abbastanza chiara: “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa”. In questo modo Candreva ha reso noto di aver perso suo padre. Da quanto si apprende, l’uomo stava male da diverso tempo ed era stato lo stesso esterno dell’Inter a farlo sapere in precedenza nel corso di alcune interviste e dirette social. Il papà dell’ex Lazio stava combattendo con un brutto male e si è spento dopo una lunga battaglia.