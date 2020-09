Inter, guarda che Kanté: primo giocatore a recuperare almeno 10 palloni in 5 gare di fila

Non solo Arturo Vidal in orbita Inter. Anche N’Golo Kanté è un nome assolutamente gradito alla dirigenza nerazzurra e al suo mister Antonio Conte. Il francese è da tempo il nome pregiato e sogno nel cassetto del tecnico e dei vertici milanesi. Polmoni, tecnica e tanto altro per il centrocampista del Chelsea che si è di recente messo in mostra anche con la propria Nazionale. In attesa della seconda sfida dei transalpini in Nations League, è stato nel corso della prima partita che il giocatore ha realizzato un record davvero speciale.

Kanté da record in Nazionale

Come sottolineato anche da Opta, Kanté è diventato il primo giocatore a recuperare almeno 10 palloni in 5 partite consecutive con la Francia (69 in totale, 13 con quella contro la Svezia) da quando Opta ha iniziato ad analizzare i dati in questione dal 2006.

La statistica da record conferma la bontà che potrebbe avere il suo acquisto da parte dell’Inter. Conte sogna e Kanté continua a dimostrare il suo valore, magari in attesa di una chiamata che possa portarlo in Serie A…



