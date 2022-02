Inter, guarda Onana: papera in Coppa d’Africa ma poi para un rigore

Il portiere del Camerun protagonista

Una serata da dimentica per l'Inter che perde il derby contro il Milan e vede la sua leadership perdere di consistenza nonostante il punto in più in classifica sui cugini e la gara da recuperare col Bologna. Ma in casa nerazzurra non c'è solo la stracittadina a far preoccupare, bensì anche il prossimo portiere acquistato in vista della stagione 2022-23, André Onana.