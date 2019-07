Inter, Handanovic ci crede: “Sappiamo chi sia Conte. In Italia vince chi subisce meno gol. Icardi? Non serve aggiungere altro…”

Parla da capitano Samir Handanovic. Il portiere dell’Inter, alla vigilia del debutto in amichevole contro il Lugano ha affrontato in conferenza stampa diversi temi dell’ambiente nerazzurro. Dall’arrivo di Conte, alla situazione Icardi, fino agli obiettivi stagionali della società .

GRUPPO – “La fascia di capitano è un orgoglio, specie se di tratta di quella dell’Inter. Detto questo, rispetto a prima, non cambia l’atteggiamento. Conta essere giusti, con tutti, parlare sinceramente con il gruppo, affrontare ogni situazione difficile. Ripeto poi che all’interno dello spogliatoio serve più di un capitano. Rispetto alla passata stagione c’è euforia, per noi non è cambiato molto l’aspetto del gruppo. Sicuramente, ripeto, c’è motivazione. L’Inter ha una difesa forte sulla carta, ma quando si gioca poi è tutto diverso. Chi vince in Italia di solito subisce meno gol”, ha detto Handanovic.

CONTE E ICARDI – “Il ritiro procede bene, con tanta fatica e sudore. Il mister non mi stupisce, ci parla sempre, sappiamo chi è e cosa ha vinto. Un po’ eravamo preparati, noi però eravamo pronti a tutto. Vedo tanta motivazione nei miei compagni, aspetto molto importante. Su Icardi la società è stata chiara, non serve aggiungere altro. Il nostro percorso è iniziato due anni fa con mister Spalletti. Ci sono ottime basi sulle quali poter lavorare. Il mister ha a disposizione giocatori forti e motivati. Sono cambiati tanti giocatori e allenatori, accorciare il gap con la Juventus era difficile, ma adesso diventa importante. Non solo per noi, ma per i tifosi. Pensiamo in grande, come ha detto il mister, la squadra non si pone nessun limite. Sento diverse chiacchiere, io voglio vedere spirito di sacrificio. Nella tournee estiva vogliamo vincere ogni partita, anche le amichevoli. Vogliamo mettere in pratica le prime situazioni tattiche provate in allenamento”.