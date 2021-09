Inter, il CEO Antonello eletto nell’Executive board dell’Eca

Novità per il dirigente nerazzurro

Nuova posizione di rilievo per il CEO Corporate dell'InterAlessandro Antonello. In queste ore, infatti, il dirigente nerazzurro è entrato a far parte dell'Executive board dell'Eca. L'assemblea andata in scena tra ieri e oggi ha segnato due avvenimenti importanti: il ritorno dei nove club usciti dalla Superlega e la rielezione di un membro del club di Milano dopo l'abbandono dal cda di Steven Zhang.